3. Stuttgarter Wissenschaftsfestival: Fraunhofer in Stuttgart – Angewandte Forschung im urbanen Raum

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist Europas größte Forschungsorganisation für angewandte Wissenschaft und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Industrie. Kein Wunder also, dass die Gesellschaft mit fünf Instituten als größter zusammenhängender Fraunhofer-Campus in der Wirtschaftsmetropole Stuttgart stark vertreten ist. Doch was versteht man eigentlich unter »anwendungsorientierter Forschung«? Und wie kann sie das Leben und Arbeiten der Menschen besser machen – vor allem in der Stadtentwicklung Richtung Klimaneutralität und für Forschung und Wirtschaft in Stuttgart? Anlässlich des Wissenschaftsfestivals 2024 können Sie die Stuttgarter Fraunhofer-Institute in der Volkshochschule Stuttgart kennenlernen und direkt in Austausch mit den Forschenden kommen: Anhand von konkreten Forschungsprojekten und -initiativen wie S-TEC oder Fraunhofer-Morgenstadt zeigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was Fraunhofer in und für die Zukunft Stuttgarts leistet. 18:10 – 18:30 »Stuttgart als Morgenstadt: Klima-Innovation, öffentliche Räume und Nachtkultur von morgen«, IAO, Dr. Steffen Braun / Niklas Effenberger 18:30 – 18:50 »Wilde Klimawand«, IBP, Dr.-Ing. Pia Krause 18:50 – 19:10 Urbane Wassersysteme, IGB, Dr. Marius Mohr 19:10 – 19:30 »Als Bürger*in am Klimaschutz mitwirken – Bürgerrat Klima und Bürgercafés in Stuttgart« , IRB, Dr. Hannah Keding 19:30 – 19:50 »Einfache Innovationen von Bürger*innen für Bürger*innen – ein Ideen-Wettbewerb der besonderen Art«, IAO, Liza Wohlfahrt (via S-Tec) Im Rahmen des 3. Stuttgarter Wissenschaftsfestival. In Kooperation mit den Fraunhofer Instituten Stuttgart

